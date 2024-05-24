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Quanell X Farrakhan Jr. preparing for busy summer, decision timeline
Marshall Levenson
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Rivals250 wide receiver Quanell X Farrakhan Jr. transferred from The Woodlands to Houston (Texas) North Shore this offseason, adding to one of the top rosters in the country. Farrakhan Jr. spent ti...
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