News More News
ago football Edit

WATCH: Linebackers coach Andre' Hart and LaVonta Bentley

Linebackers coach Andre' Hart speaking with the media on Oct. 11
Linebackers coach Andre' Hart speaking with the media on Oct. 11 (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Linebackers coach Andre' Hart has been leading a consistent group of linebackers throughout the season.

Hart has a handful of players to pick from while he likes to keep the linebackers active in the rotation and always competing for a starting role. Hart discusses his approach with the linebackers midway through the season and LaVonta Bentley also met with the media discusses his experience on the defense so far.

Watch Wednesday's media sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}