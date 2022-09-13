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WATCH: Game clips of Colorado QB commit Ryan Staub against St. Paul

Matt Moreno • CUSportsReport
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Ryan Staub has accounted for total 18 touchdowns in a 4-0 start to the season for West Ranch High School (Stevenson Ranch, California) already this year. He tacked on a few more touchdowns to his total under rainy skies Friday night in a lopsided win for West Ranch. CUSportsReport was in attendance for the game, and you can watch clips from the Colorado quarterback commit's impressive performance in the video above.

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