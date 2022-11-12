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WATCH: Colorado RB Alex Fontenot, DL Jalen Sami discuss loss at USC

Ryan Young • CUSportsReport
Pac-12 Publisher

After Colorado's 55-17 loss at USC in Los Angeles, running back Alex Fontenot and defensive lineman Jalen Sami talked with reporters.

Fontenot rushed for 108 yards and a touchdown while Sami notched 5 tackles.

Watch the full interviews here:

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