News More News
ago football Edit

WATCH: Colorado OC Sean Lewis and RB Dylan Edwards talk after practice

Offensive coordinator Sean Lewis talks to the media on Tuesday.
Offensive coordinator Sean Lewis talks to the media on Tuesday. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

With Colorado’s first game just 11 days away, offensive coordinator Sean Lewis breaks down how he operates on game day and what is going into scouting TCU when he spoke with reporters Tuesday. Running back Dylan Edwards and the rest of the players at his position have really made their own individual strides, and Edwards took time Tuesday to elaborate more on how the room is coming together in addition to his own progress ahead of the season.

Watch Tuesday's full sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}