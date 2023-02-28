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PHOTOS: The best shots from Colorado WBB's Senior Day victory over Cal

The CU bench celebrates a Buff basket over Cal. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
The CU bench celebrates a Buff basket over Cal. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado women's basketball defeated Cal, 95-69, on Senior Day to complete the regular season with a 22-7 record (13-5 Pac-12).

The Buffs will take on the winner of an opening-round matchup between Oregon State and USC in the Pac-12 Tournament Quarterfinals on March 2 at Michelob Ultra Arena in Las Vegas.



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