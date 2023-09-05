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PHOTOS: Gameday images of Colorado's victory over TCU

Colorado Running Back Dylan Edwards evades a TCU defender on a critical fourth and two play to score. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Colorado Running Back Dylan Edwards evades a TCU defender on a critical fourth and two play to score. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

CUSportsReport's Nigel Amstock captured Colorado's upset victory over TCU on Saturday as the Buffs jumped out to a 1-0 start to begin the Deion Sanders era.

View the full gallery from Saturday below:


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