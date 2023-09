Related

Who would have thought clothing accessories would be the thing to shake up Colorado's meeting with in-state rival Colorado State? Jay Norvell could have kept quiet about it, but coaches have had a hard time doing so this year when the topic of Deion Sanders and the Buffs has come up. Some have had praise for the new head coach in Boulder while others have thrown subtle (and less subtle) jabs at Sanders for his unique approach to rebuilding the Buffs in the course of one offseason. Compared to Colorado's previous two games this season, the lead-up into Saturday's matchup against the Rams had been rather quiet early in the week. Yes, CSU is one of the Buffs' rivals but not quite on the level of a team like Nebraska, not this season. CU opened up as a more than three-touchdown favorite after picking up victories in its first two games. The Rams enter the game at 0-1 after losing to Washington State by 26 points two weekends ago. Even an unmotivated Colorado team was expected to make easy work of its in-state rival. Then Norvell took to the mic during the Jay Norvell Coach's Show this week to drop a comment that has now gone viral. "I don't care if they hear it in Boulder, I told [ESPN], I took my hat off, I took my glasses off. I said, 'When I talk to grownups, I take my hat and my glasses off.' That's what my mother taught me."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NT1JFIFNIT1RTIEFUIENPQUNIIFBSSU1FOiBDb2xvcmFkbyBTdGF0 ZSBIZWFkIENvYWNoIEpheSBOb3J2ZWxsIFRha2VzIFNIT1RTIGF0IERlaW9u IFNhbmRlcnMgYW5kIENvbG9yYWRvIOKAnFdoZW4gSSB0YWxrIHRvIGdyb3du dXBzLCBJIHRha2UgbXkgaGF0IGFuZCBnbGFzc2VzIG9mZiwgdGhhdOKAmXMg d2hhdCBteSBtb3RoZXIgdGF1Z2h0IG1l4oCdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DVUJ1ZmZzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ1VCdWZmczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0lXRldrVktxc1MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9JV0ZXa1ZLcXNT PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEljZSBDb2xkIFNwb3J0cyB3LyBUb21teSBHYWhh biAoQEljZUNvbGRTcHJ0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9JY2VDb2xkU3BydHMvc3RhdHVzLzE3MDIyMDIzMjY3ODkwMTc2NTQ/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

That short phrase and the accompanying video clip to arise from it has been viewed close to 3 million times already, and it has brought attention from all over after gaining traction as a clear shot at Colorado's head coach. Going back to his days as a player, Sanders has become known for his eyewear. It's part of his brand. Word eventually, and unsurprisingly, made its way back to Boulder and Sanders leading to comments from the CU head coach at practice this week that he posted in a video on Instagram. "Why would you wanna talk about us when we don't talk about nobody?" Sanders asked his team during a break in the action. "All we do is go out here, work our butts off and we do our job on Saturday. But, when they give us ammunition, they done messed around and made it worse. It was just gonna be a good game. The done messed around and made it personal. "It was gonna be a great task, a battle of Colorado, but they done messed around and made it personal."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ3hM dFpmdXVmMFEvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBzdHls ZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzogaGlk ZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA4ODE7Ij48 L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Since the release of that video, and really since the comments from Norvell began going viral, there have been no shortage of opinions on the topic. National talking heads, reporters, fans and everyone in between have chimed in with an opinion.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igJxZb3UgZ290dGEgYmUgYSBmb29sIHRvIGRvIHRoYXQuIOKApiBJ dOKAmXMganVzdCBleHRyYSBtb3RpdmF0aW9uLiZxdW90Ozxicj48YnI+8J+X o++4jyBTaGVkZXVyIFNhbmRlcnMgb24gQ1NVIGNvYWNoIEpheSBOb3J2ZWxs PGJyPjxicj4odmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmly c3RUYWtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGaXJzdFRha2U8L2E+KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUWxoWjN5eWFjSyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL1FsaFozeXlhY0s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRVNQTiBDb2xsZWdlIEZv b3RiYWxsIChARVNQTkNGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9FU1BOQ0ZCL3N0YXR1cy8xNzAyNjkxODkwMjg0Mzk2NzQ0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgc2VlbXMgdGhhdCBzaW5jZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0RlaW9uU2FuZGVycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ARGVpb25TYW5kZXJzPC9hPiAmYW1wOyBoaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DVUJ1ZmZzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ1VCdWZmc0Zvb3RiYWw8L2E+IGhhdmUgcHJvdmVkIHRoZXkgYmVs b25nZWQgY29hY2hlcyBoYXZlIHJlc29ydGVkIHRvIGF0dGFja2luZyB0aGVt IHBlcnNvbmFsbHkuIENvbG9yYWRvIFN0YXRl4oCZcyBKYXkgTm9ydmVsbCB2 b2x1bnRlZXJlZCB0byByZXBlYXQgd2hhdCBoaXMgbW90aGVyIOKAnHRhdWdo dOKAnSBoaW0uIEkgd29uZGVyIGlmIHRoaXMgdG8gaW1wbHkgdGhhdCBEZWlv buKAmXMgbW90aGVyIGRpZG7igJl0IHJhaXNlIGhpbeKApiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vck9uQjFjenFLciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JPbkIx Y3pxS3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBDbGFyayAoQFJlYWxyY2xhcmsy NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWFscmNsYXJrMjUv c3RhdHVzLzE3MDI0NDQ0NTg0OTc3Njk5NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaGluZyB5b3VyIG93biB0ZWFtIGlzIGtleS4gPGJyPjxicj5N eSB0aG91Z2h0cyBvbiBDU1UgSEMgSmF5IE5vcnZlbGzigJlzIGNvbW1lbnRz IGFib3V0IERlaW9uIFNhbmRlcnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9P OGFla0dJZm9qIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTzhhZWtHSWZvajwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBTZXRoIEdyZWVuYmVyZyAoQFNldGhPbkhvb3BzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NldGhPbkhvb3BzL3N0YXR1cy8xNzAy NDY0MDMwMjA2NTc0OTk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAxNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWlvbiBzdGFyaW5nIEpheSBOb3J2ZWxsIGRvd24gYXQgbWlkZmll bGQgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JdHU1 OVN0VnpEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSXR1NTlTdFZ6RDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBNaWtlIEdvbGljIEpyIChAbWlrZWdvbGljanIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWlrZWdvbGljanIvc3RhdHVzLzE3MDI3NTEz NzUyMTY1MDQ5NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igJxCcnVoLCB3aHkgZG8gdGhleSBkbyB0aGlzIHRvIHRoZW1zZWx2 ZXMgZXZlcnkgd2Vlay4mcXVvdDs8YnI+PGJyPuKAlFNoaWxvIFNhbmRlcnMg b24gQ29sb3JhZG8gU3RhdGUgSEMgSmF5IE5vcnZlbGzigJlzIGNvbW1lbnRz IPCfkYA8YnI+PGJyPih2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QYXRNY0FmZWVTaG93P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYXRNY0Fm ZWVTaG93PC9hPikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3dVanQ3NUZPcTIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93VWp0NzVGT3EyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVT UE4gKEBlc3BuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VzcG4v c3RhdHVzLzE3MDIzODYyOTc5ODgzNzg4NDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DdXRvbkRpbWUy NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ3V0T25EaW1lMjU8L2E+IHJlc3Bv bmRzIHRvIENvbG9yYWRvIFN0YXRlJiMzOTtzIEhDIEpheSBOb3J2ZWxsIGZv ciBjcml0aWNpemluZyBDb2FjaCBQcmltZS48YnI+PGJyPuKAnENvbG9yYWRv IGlzIHRoZSBob3R0ZXN0IHRoaW5nIHNtb2tpbmcgcmlnaHQgbm93Li4uIEl0 4oCZcyBhIG5ldyBkYXkgYW5kIGFnZSBhbmQgQ29hY2ggUHJpbWUgaXMgdGFr aW5nIG92ZXIsIGFuZCBpZiB5b3Ugbm90IHdpdGggaXQsIHlvdeKAmWxsIGdl dCByYW4gb3Zlci4mcXVvdDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JvcGdv REFuY04iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Cb3Bnb0RBbmNOPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFNwZWFrIChAU3BlYWtPbkZTMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9TcGVha09uRlMxL3N0YXR1cy8xNzAyNDMwNTg5NTE1Njg2MDU1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxNCwgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb3lUYXlsb3JU YWxrcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm95VGF5bG9yVGFsa3M8L2E+ IHJlYWN0cyB0byBDb2xvcmFkbyBTdGF0ZSBIQyBKYXkgTm9ydmVsbCYjMzk7 cyBjcml0aWNpc20gb2YgQ29hY2ggUHJpbWUuIPCflKUgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3QycUV1c3dVZjAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS90MnFFdXN3 VWYwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNwZWFrIChAU3BlYWtPbkZTMSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcGVha09uRlMxL3N0YXR1cy8xNzAy NDM0ODU5MzU5MTIxODU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAxNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXkgTm9ydmVsbCB2cyBzdW5nbGFzc2VzIHdpbGwgc3VyZWx5IGVu ZCB3ZWxsIGZvciBoaW0sIHJpZ2h0Pz8/IPCfmKwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0dLUzBMSGdPMTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HS1MwTEhnTzE4 PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtheWNlIFNtaXRoIChAS2F5Y2VTbWl0aCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXljZVNtaXRoL3N0YXR1cy8x NzAyNDM4MzcxNjkwMTcyODA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAxNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWFsU2tpcEJh eWxlc3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlYWxTa2lwQmF5bGVzczwv YT4gaXMgc2hvY2tlZCBieSBDb2xvcmFkbyBTdGF0ZSYjMzk7cyBIQyBKYXkg Tm9ydmVsbCBjYWxsaW5nIG91dCBEZWlvbiBmb3IgaGlzIHN0eWxlOjxicj48 YnI+JnF1b3Q7VGhpcyBpcyB3aG8gRGVpb24gaXMuIEhlJiMzOTtzIGRvaW5n IGl0IGhpcyB3YXkgbGlrZSBoZSYjMzk7cyBhbHdheXMgZG9uZSBpdC4mcXVv dDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJLTW5rMHIxeFkiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS8yS01uazByMXhZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVORElTUFVURUQg KEB1bmRpc3B1dGVkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Vu ZGlzcHV0ZWQvc3RhdHVzLzE3MDIzNjc0MzI2NzE3MTk5MTI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWlvbiBTYW5kZXJzIGZpcmVzIGJhY2sgYXQgSmF5IE5vcnZlbGwg YWZ0ZXIgY2FsbGluZyBvdXQgQ29hY2ggUHJpbWU6PGJyPjxicj7igJxXaGVu IGhlIG9wZW5lZCB1cCBoaXMgbW91dGggYW5kIHNhaWQgd2hhdCBoZSBzYWlk LCBpdCBiZWNhbWUgcGVyc29uYWwuIEFuZCB5b3UgYnJpbmcgaGlzIGZhbWls eSBpbnRvIGl0PyBJdOKAmXMgcmlkaWN1bG91cy7igJ0g4oCUIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2V5c2hhd24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGtleXNoYXduPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcXFQ NXZWYXZSTiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FxUDV2VmF2Uk48L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgVU5ESVNQVVRFRCAoQHVuZGlzcHV0ZWQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vdW5kaXNwdXRlZC9zdGF0dXMvMTcwMjY4ODU5OTc5 ODM2MjQ0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTUsIDIw MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The week started off with both Norvell and Sanders complimenting one another and specifically acknowledging the fact that both are African-American head coaches leading their teams. Norvell's comments changed the conversation leading to wave of comments from around the country. "We started out right," Sanders said Friday on The Pat McAfee Show. "He was complimenting me and I was complimenting him. He was doing his thing, but it just took a quick left. What happened? Who got to him? What happened? "To take a left after what he said previously, it threw me off. So, I really started to contemplate, 'What happened? Why would you go to that direction?' You know me. You know how I get down. You know if we really wanna talk, I can do this pretty darn good."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJIHJlYWxseSBzdGFydGVkIHRvIGNvbnRlbXBsYXRlIHdo eSB3b3VsZCBKYXkgTm9ydmVsbCBkbyB3aGF0IGhlIGRpZC4uPGJyPjxicj5J ZiB3ZSB3YW5uYSB0YWxrIEkgY2FuIGRvIHRoaXMgUFJFVFRZIERBUk4gZ29v ZCZxdW90OyDwn5iC8J+YgiB+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRGVpb25TYW5kZXJzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZWlvblNh bmRlcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9QTVNMaXZlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j UE1TTGl2ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1U2MXRHM3ZHRzIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VNjF0RzN2R0cyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBh dCBNY0FmZWUgKEBQYXRNY0FmZWVTaG93KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1BhdE1jQWZlZVNob3cvc3RhdHVzLzE3MDI3MTcyNTk1Njk5 MzAzMDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE1LCAyMDIz PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Sanders has since proceeded to provide his entire team with sunglasses to wear adding yet another element to the situation that should end up being resolved Saturday come kickoff time.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ3hO NUlTMk9haUQvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBzdHls ZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzogaGlk ZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTYgLyA4ODI7Ij48 L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIEZpcnN0IFRha2UgaW4gQm91bGRlciwgRGVpb24gU2FuZGVy cyBzdGFydGVkIGhpcyBhcHBlYXJhbmNlIGJ5IHBhc3Npbmcgb3V0IHBhaXJz IG9mIGhpcyBCbGVuZGVycyBzdW5nbGFzc2VzLiBUaGF0IHdhcyBhIG5vdC1z by1zdWJ0bGUgamFiIGF0IEpheSBOb3J2ZWxsJiMzOTtzIGNvbW1lbnRzIG9m ICZxdW90O1doZW4gSSB0YWxrIHRvIGdyb3duLXVwcywgSSB0YWtlIG15IGhh dCBhbmQgbXkgZ2xhc3NlcyBvZmYuIFRoYXTigJlzIHdoYXQgbXkgbW90aGVy IHRhdWdodCBtZS4mcXVvdDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xkNG03 Um5ZMjIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sZDRtN1JuWTIyPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEF3ZnVsIEFubm91bmNpbmcgKEBhd2Z1bGFubm91bmNpbmcpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXdmdWxhbm5vdW5jaW5nL3N0YXR1 cy8xNzAyNzE4OTYzMzQ2NDgxNjc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Friday, ESPN College GameDay host Rece Davis met with CU reporters to discuss the matter that will surely be topic of conversation on the weekly show being hosted in Boulder this weekend. His take was a bit different than what has been said by most outside observers on the matter. Davis feels the comments, although clearly alluding to Sanders, were not meant for the the CU head coach. "Who do you think he was talking to? His players. He's talking to his players who are not afraid, who are going in there, who are not intimidated by all the attention they get or by the force of his personality, or by the talent of Travis Hunter or Shedeur Sanders. Who are not intimidated by any of that," Davis said. "'We're going to play, and we're going to do our thing.' He's talking to his players. "Now, absolutely, Colorado should respond the way they did. Use it and all of that stuff. That's part of the game. I didn't think for a second, you guys probably know Jay Norvell better than I do, but that's not really in his wheelhouse. He's talking to his players. He wasn't trying to take a shot, and I'm sorry to defuse all the fun saying that but that's just what I thought."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWNlIERhdmlzIGdhdmUgaGlzIHRha2Ugb24gSmF5IE5vcnZlbGzi gJlzIGNvbW1lbnRzIHllc3RlcmRheSDirIfvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0t3SXZKc3NZbW8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Ld0l2SnNzWW1v PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5pa2tpIEVkd2FyZHMgKEBuaWtraWVkd2FyZHNz cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWtraWVkd2FyZHNz cy9zdGF0dXMvMTcwMjcyMzc0OTI5NTA5NTg0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==