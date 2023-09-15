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WATCH: ESPN's Rece Davis, Desmond Howard and Pete Thamel talk Colorado

Desmond Howard outside of the CU Events Center
Desmond Howard outside of the CU Events Center (Nikki Edwards/Youtube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

ESPN's College GameDay is all set up on Colorado's business field and ready for Saturday.

Host Rece Davis, analyst Desmond Howard and reporter Pete Thamel met with the media on Friday and discussed Jay Norvell's comments, Travis Hunter, Shedeur Sanders, the offense, the excitement surrounding the team and much more.

Watch Friday's full media sessions below:

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