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Colorado adds third transfer of day as WR Terrell Timmons announces move
Ryan Young
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CUSportsReport
Pac-12 Publisher
Year 2 of coach Deion Sanders' transfer portal pillaging officially began for Colorado on Saturday, with now three additions announced.
Following offensive linemen Yakiri Walker (UConn) and Tyler Johnson (Houston), the Buffs added transfer wide receiver Terrell Timmons Jr. from NC State.
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Timmons was a three-star prospect in the 2022 recruiting class who has two years of eligibility remaining
Timmons caught 3 passes for 79 yards and a touchdown as a freshman last year and had 11 catches for 195 yards this season.
He is the cousin of NFL wide receiver Keenan Allen.
Colorado is losing leading receiver Xavier Weaver (68 catches for 908 yards and 4 touchdowns) but returns Travis Hunter (57-721-5) and Jimmy Horn Jr. (58-567-6).
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