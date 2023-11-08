Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Xavier Weaver and LaVonta Bentley look ahead to CU's final home game

Xavier Weaver at the podium on Nov. 8.
Xavier Weaver at the podium on Nov. 8. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

The Buffs are gearing up for their last home game of the season, and receiver Xavier Weaver and linebacker LaVonta Bentley are looking to get Colorado back on track. Wednesday, the two CU contributors met with reporters to discuss this week's matchup with fast-rising Arizona and more.

Watch Wednesday's full media sessions with both players below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement