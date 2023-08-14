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WATCH: WRs coach Brett Bartolone and Jimmy Horn Jr. talk after practice

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

One of the Buffs' most exciting groups is coming together well, and Monday wide receivers coach Brett Bartolone and receiver Jimmy Horn Jr. detailed their progress and more entering Week 3 of fall training camp at Colorado.

Watch the full media sessions below:

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