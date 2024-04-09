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WATCH: Running backs coach Gary 'Flea' Harrell, Dylan Edwards, Micah Welch

Dylan Edwards at the podium after spring practice on April 9.
Dylan Edwards at the podium after spring practice on April 9. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado's commitment to the run game fell flat last year and running backs coach Gary "Flea" Harrell and his running backs are making sure that is not the case again this season.

Tuesday, Harrell plus returner Dylan Edwards and freshman newcomer Micah Welch explained their objective during spring and how they aim to develop the running back room at CU.

Watch the media sessions below:

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