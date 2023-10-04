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WATCH: Omarion Miller and Rodrick Ward preparing for ASU

Omarion Miller and Michael Irvin being interviewed by Thee Pregame Show
Omarion Miller and Michael Irvin being interviewed by Thee Pregame Show (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Both receiver Omarion Miller and safety Rodrick Ward had solid a Saturday at Folsom Field against USC and now they're getting ready for roles in this week's game at ASU.

Miller and Ward met with reporters Wednesday to discuss working with Deion Sanders and their experience playing for Colorado against the Trojans and more.

Watch Wednesday's media sessions below:

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