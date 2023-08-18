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WATCH: OL coach Bill O'Boyle, Van Wells, Savion Washington

Bill O'Boyle at the podium on Friday during fall training camp.
Bill O'Boyle at the podium on Friday during fall training camp. (Nikki Edwards/YouTube)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Offensive line coach Bill O'Boyle breaks down Tyler Brown's situation, assembling a starting five and how individual lineman are making an impact. Both center Van Wells and tackle Savion Washington agree the Buffs' defensive line put forth tough competition and they each discuss their experiences so far in training camp during Friday's media availability.

Watch the full sessions from Friday below:

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