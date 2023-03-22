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WATCH: OC Sean Lewis and DL Shane Cokes talk on Day 3 of CU spring practice

Sean Lewis speaks at the podium on March 22.
Sean Lewis speaks at the podium on March 22.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Day 3 of Colorado's spring practice included offensive coordinator Sean Lewis discussing his goals and approach this spring plus defensive lineman Shane Cokes talking about his move from Dartmouth to Boulder.

Watch the full media sessions below:

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