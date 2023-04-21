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{{ timeAgo('2023-04-21 12:25:43 -0500') }} football Edit

WATCH: OC Sean Lewis and DC Charles Kelly preview Colorado's spring game

Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado's highly-anticipated, sold out spring game is kicking off on Saturday and offensive coordinator Sean Lewis and defensive coordinator Charles Kelly met with reporters Friday to discuss their expectations and what they're looking forward to when the Buffs hit the field to wrap up spring ball.

Watch the full media sessions below:

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