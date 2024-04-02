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WATCH: Linebackers coach Andre Hart, Trevor Woods, LaVonta Bentley

Andre’ Hart breaks down his linebacker group as the Buffs return to the practice field this week.
Andre’ Hart breaks down his linebacker group as the Buffs return to the practice field this week.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

The Buffs are getting back to work after being off for spring break. To begin Week 2 of spring ball Tuesday, linebackers coach Andre’ Hart and linebackers Trevor Woods and LaVonta Bentley discuss their spring experience so far.

Check out Tuesday's media sessions:

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