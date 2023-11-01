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WATCH: Linebackers coach Andre' Hart and Trevor Woods

Linebackers coach Andre Hart working with the linebackers during camp.
Linebackers coach Andre Hart working with the linebackers during camp. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

With Trevor Woods' recent move to linebacker, linebackers coach Andre' Hart met with reporters describing why the move occurred, Juwan Mitchell's status and more.

Check out Wednesday's media sessions with Hart and Woods below:

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