 CUSportsNation - WATCH: Karl Dorrell & player interviews following CU's 2021 Spring Showcase
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WATCH: Karl Dorrell & player interviews following CU's 2021 Spring Showcase

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

Here's everything that Karl Dorrell, freshman corner Christian Gonzalez, junior inside linebacker Jon Van Diest, junior center Colby Pursell and freshman quarterback Brendon Lewis had to say following the 2021 Spring Game

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