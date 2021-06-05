WATCH: K.J. Simpson highlights from Chaminade's CIF semifinals playoffs win

On Friday night, Chaminade and Colorado commit
KJ Simpson cruised to a 71-56 victory over Bishop Montgomery, propelling the Eagles into the California Interscholastic Federation (CIF) finals for the first time since 2014.
Simpson scored 21 points in the victory; below are highlights from the game, courtesy of Chaminade head coach
Bryan Cantwell.
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