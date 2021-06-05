 CUSportsNation - WATCH: K.J. Simpson highlights from Chaminade's CIF semifinals playoffs win
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WATCH: K.J. Simpson highlights from Chaminade's CIF semifinals playoffs win

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

On Friday night, Chaminade and Colorado commit KJ Simpson cruised to a 71-56 victory over Bishop Montgomery, propelling the Eagles into the California Interscholastic Federation (CIF) finals for the first time since 2014.

Simpson scored 21 points in the victory; below are highlights from the game, courtesy of Chaminade head coach Bryan Cantwell.

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