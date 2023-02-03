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WATCH: Junior film of Colorado OL commit Talan Chandler

CU Sports Report
Staff

Three-star offensive lineman Talan Chandler committed to Colorado on Friday after a visit to Boulder last weekend. Watch highlights of the 2024 prospect from his junior season at Nevada High School in Nevada, Missouri.

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