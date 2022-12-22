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{{ timeAgo('2022-12-22 15:21:00 -0600') }} football Edit

WATCH: Interview with 2025 Colorado WR commit Winston Watkins Jr.

Adam Gorney and Dave Berry
CU Sports Report

Rivals national recruiting director Adam Gorney spends some time chatting with 2025 elite receiver Winston Watkins Jr., who was the first new recruit to join Colorado's commitment list upon the hiring of Deion Sanders in Boulder.

The Florida-based sophomore is currently rated No. 11 overall by Rivals, which doesn't award five-star rankings until later in the process.

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