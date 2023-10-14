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WATCH: Head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders speak after CU's loss

Shedeur Sanders with the ball during the Stanford game on Oct. 13.
Shedeur Sanders with the ball during the Stanford game on Oct. 13. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Complacency was an important word during the postgame pressers after Colorado's 46-43 loss to Stanford in double overtime.

In addition to the complacency, head coach Deion Sanders and Shedeur Sanders discussed the mistakes and much more during Friday's postgame sessions.

Watch the full sessions below:

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