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WATCH: Head coach Deion Sanders and Shedeur after loss to Oregon State

Head coach Deion Sanders on the sideline on Nov. 5 against Oregon State.
Head coach Deion Sanders on the sideline on Nov. 5 against Oregon State. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

After Colorado's third-straight loss, head coach Deion Sanders is still looking to reignite the passion this Buffs' team once had.

Sanders and Shedeur Sanders talk after the game on the new offensive play caller Pat Shurmur, the inconsistencies throughout the game, the defense and much more.

Check out the full media sessions after the Buffs' loss against Oregon State:

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