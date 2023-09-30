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WATCH: Head coach Deion Sanders and players recap CU-USC

Head coach Deion Sanders during the USC game at Colorado on Sept. 30.
Head coach Deion Sanders during the USC game at Colorado on Sept. 30. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado put up a late fight in the second half, however it wasn't enough to take CU's potential first victory over USC in the end, as the Buffs lost 48-41.

Head coach Deion Sanders, Shedeur Sanders, Omarion Cooper, and Rodrick Ward met with the media after the game.

Watch the full sessions below:

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