News More News
ago football Edit

WATCH: DT coach Sal Sunseri and DL Shane Cokes talk after Colorado practice

Defensive tackles coach Sal Sunseri at fall camp.
Defensive tackles coach Sal Sunseri at fall camp. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado defensive tackles coach Sal Sunseri met with reporters Thursday to detail the defensive line with leaders of the group, depth at the interior and Chance Main's departure. Key defensive line addition Shane Cokes also spent some time with the media to discuss meeting Michael Irvin, working with Sunseri and more.

Watch Thursday's sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}