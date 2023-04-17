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WATCH: Deion Sanders, Shedeur Sanders & Travis Hunter talk after practice

Shedeur Sanders during a press conference Monday as the Buffs opened up the final week of spring ball.
Shedeur Sanders during a press conference Monday as the Buffs opened up the final week of spring ball. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Head coach Deion Sanders and the Buffs are preparing for Saturday's spring game. Sanders plus receiver/cornerback Travis Hunter, and quarterback Shedeur Sanders met with reporters Monday to discuss their expectations for the spring game and much more.

Watch the full media sessions below:

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