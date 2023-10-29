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WATCH: Deion and Shedeur Sanders speak after Colorado's road loss to UCLA

Buffs head coach Deion Sanders talks with quarterback Shedeur Sanders during Saturday's game against UCLA
Buffs head coach Deion Sanders talks with quarterback Shedeur Sanders during Saturday's game against UCLA (Mark J. Terrill | Associated Press)
Matt Moreno • CUSportsReport
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

PASADENA, Calif. — Colorado helped UCLA bring in more than 70,000 fans to the Rose Bowl on Saturday in what was the biggest crowd in the Bruins' home stadium this season. In the end, the Buffs' offensive line issues continued holding back the offense in the 28-16 loss.

After the game, quarterback Shedeur Sanders, who was sacked 7 times in the game, and head coach Deion Sanders spoke with reporters about CU's shortcomings in the matchup in California.

Watch their full postgame media sessions below:

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