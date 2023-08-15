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WATCH: CU DEs coach Nick Williams and OLB Khairi Manns talk after practice

Defensive end coach Nick Williams at the podium on Tuesday.
Defensive end coach Nick Williams at the podium on Tuesday.
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

As fall camp reaches the midway point, Colorado defensive ends coach Nick Williams had an opportunity to meet with reporters and detail where his group is struggling plus specific players that have stepped up their games. OLB Khairi Manns was one of those players mentioned, and he talked about his work during training camp in his time with reporters Tuesday.

Watch the full media sessions from CU's latest practice below:

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