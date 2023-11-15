Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Colorado DEs coach Nick Williams and OLB Jordan Domineck

Defensive ends coach Nick Williams at the podium on Nov. 15
Defensive ends coach Nick Williams at the podium on Nov. 15
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Defensive ends coach Nick Williams and edge rusher Jordan Domineck met with the media on Wednesday and touched on a variety of topics about the edge group.

Watch Wednesday's full sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement