News More News
ago football Edit

WATCH: Brett Bartolone, Jimmy Horn Jr. and Xavier Weaver talk Nebraska

Xaiver Weaver at TCU on Sept. 2.
Xaiver Weaver at TCU on Sept. 2. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

After the wide receivers group had a spectacular outing in Fort Worth, wide recivers coach Brett Bartolone, Jimmy Horn Jr. and Xavier Weaver recap their experiences last Saturday while looking ahead towards this week's important rivalry matchup.

"I hate [Nebraska]," Horn said on Wednesday.

Watch Wednesday's full sessions below:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}