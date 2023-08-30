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WATCH: Andre' Hart and LaVonta Bentley

Linebackers coach Andre Hart working with the linebackers during camp.
Linebackers coach Andre Hart working with the linebackers during camp. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nicolette Edwards • CUSportsReport
Staff Writer

Colorado had one final media availability Wednesday before the team heads down to Fort Worth to take on TCU.

Linebackers coach Andre' Hart talked about the three players he plans to rotate in Texas and what recent addition Juwan Mitchell brings to the room. LaVonta Bentley also spoke Wednesday to discuss his excitement for the matchup with TCU in addition to what he also sees in Mitchell.

Watch Wednesday's full media sessions below:

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