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UA Game: Dylan Edwards' video interview

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Future Buffaloes running back Dylan Edwards meets with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.

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