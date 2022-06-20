CUSportsNation - Themes announced for Colorado's slate of 2022 home games
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football
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Themes announced for Colorado's slate of 2022 home games
Justin Guerriero
•
CUSportsNation
Editor
Colorado on Monday announced the themes for all six home games at Folsom Field for this upcoming season:
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