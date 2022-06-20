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Themes announced for Colorado's slate of 2022 home games

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

Colorado on Monday announced the themes for all six home games at Folsom Field for this upcoming season:

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