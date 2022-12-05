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football
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PHOTOS: The best shots from Deion Sanders' Colorado arrival
Nigel Amstock
CU Sports Report
Starting with his airport arrival late Saturday night and continuing with his much-anticipated introductory press conference Sunday, new Colorado football coach Deion Sanders brought a national spotlight with him to Boulder.
Our Nigel Amstock captured the scene and put his best images together in the photo gallery below. Also, check out the of fans waiting for Sanders' arrival at the Rocky Mountain Metropolitan Airport in Broomfield.
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