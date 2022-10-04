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PHOTOS: Looking back through the final year of the Karl Dorrell Era

Nigel Amstock
Staff writer

CU Sports Report photographer Nigel Amstock went through his archives from the 2021 and 2022 seasons to compile some defining images from the final year-plus of the Karl Dorrell Era at Colorado.


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