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{{ timeAgo('2022-11-11 18:59:13 -0600') }} basketball Edit

PHOTOS: Gallery from Colorado's season-opening win over UC Riverside

J'Vonne Hadley throws down a dunk in Colorado's 82-66 win over UC Riverside on Monday.
J'Vonne Hadley throws down a dunk in Colorado's 82-66 win over UC Riverside on Monday. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nigel Amstock
CU Sports Report

Colorado got off to a confident start to the basketball season, rolling to an 82-66 win over UC Riverside on Monday.

J'Vonne Hadley led the Buffaloes with 16 points and 8 rebounds, while KJ Simpson scored 14 while Tristan da Silva and Jalen Gabbidon scored 12 points each.

Check out CU Sports Report photographer Nigel Amstock's best shots from the game.


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