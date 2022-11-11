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{{ timeAgo('2022-11-11 19:16:08 -0600') }} football Edit

PHOTOS: Gallery from Colorado's football game with Oregon

Nigel Amstock
CU Sports Report

Colorado's 49-10 loss to Oregon last week wasn't a game to remember for Buffs fans, but Nigel Amstock's photos are always worth another look.

Check out our gallery from the clash with the Ducks.


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