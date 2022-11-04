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PHOTOS: Check out our best shots from Colorado's basketball exhibition game

Tristan da Silva greets fans after Colorado's exhibition win over Nebraska last Sunday.
Tristan da Silva greets fans after Colorado's exhibition win over Nebraska last Sunday. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nigel Amstock
CU Sports Report

With Colorado set to formally start its basketball season Monday against UC Riverside, we look back on some of the best images from the Buffs' exhibition victory over Nebraska last Sunday.

All photos from CU Sports Report photographer Nigel Amstock.

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