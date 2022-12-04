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{{ timeAgo('2022-12-04 18:03:58 -0600') }} football Edit

Our Nicolette Edwards and Craig Meyer react to Deion Sanders' introduction

Staff
CU Sports Report

CU Sports Report's Nicolette Edwards and Craig Meyer break down new Colorado coach Deion Sanders' introductory press conference Sunday, sharing their key takeaways and thoughts on Sanders' first appearance as Buffs head coach.

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