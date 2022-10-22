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{{ timeAgo('2022-10-22 12:37:52 -0500') }} football Edit

Look back at the best photos from Colorado's first win of the season

Nigel Amstock
CUSportsReport.com

Before Colorado takes on Oregon State tonight in Corvallis, Ore., where the Beavers are 23.5-point favorites, let's take one more look back at last Saturday and the Buffs' breakthrough 20-13 overtime win vs. Cal.

Our Nigel Amstock captured the scene as the Buffs celebrated some much-needed success after the 0-5 start and coaching change.

Look back through his best images here:


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