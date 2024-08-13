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Colorado GA Warren Sapp and WR coach Jason Phillips talk after practice
Nicolette Edwards
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CUSportsReport
Staff Writer
Hall of famer and graduate assistant Warren Sapp and wide receivers Jason Phillips are working with a lot of depth in their rooms and they detailed the progress they have seen so far in fall camp after practice on Tuesday.
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