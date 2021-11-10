 CUSportsNation - HOOPS GALLERY: Buffs kick off season with an OT victory over Montana State
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HOOPS GALLERY: Buffs kick off season with an OT victory over Montana State

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

All photos in the gallery below were snapped by Nigel Amstock/Rivals. Follow Nigel on Twitter @NigelAmstock. His sports photography can also be found on Instagram @nigelamstockphoto.


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