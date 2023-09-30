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Game Day Podcast: Colorado vs. USC

Clint Cosgrove and Corey Gibson
Rivals.com

Join Clint Cosgrove and Corey Gibson live during the Colorado-USC for their insight and entertaining takes on the action.

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