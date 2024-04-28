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Former Clemson OL Zack Owens commits to CU

Troy Finnegan • CUSportsReport
Staff Writer
@troyfinnegan

Deion Sanders and the Buffs continued to add depth to their offensive line room on Sunday, landing a commitment from former Clemson offensive lineman Zack Owens.

Owens redshirted in his first season in college in 2023, but still appeared in two games and played 13 snaps for the Tigers. He got his first ACC action when he played 10 snaps against Georgia Tech. Owens comes to Colorado with four years of eligibility remaining, and is listed at 6-foot-6, 375 pounds.

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Owens ranks as a three-star transfer by Rivals, and the No. 291 overall player in the portal. Coming out of high school in the class of 2023, Owens was a four-star recruit and the No. 24 player in the state of Georgia. He chose Clemson over offers from Georgia, Alabama, Oregon and others. He also held an offer from Colorado.

Owens joins a Colorado offensive line that is looking to replenish its depth after the departures of most of last season’s linemen. They continued the process this week with the addition of Texas transfer Payton Kirkland and Villanova transfer Wyatt Hummel, and now Owens.

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