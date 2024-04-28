PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Former Clemson OL Zack Owens commits to CU
Troy Finnegan
•
CUSportsReport
Staff Writer
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JTU1NIEhPTUVFRfCfq6Pwn6ujIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by90OWx6bEl6S0IwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdDlsemxJektCMDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBaZWNoYXJpYWjigJ1GTEFQSkFDS+KAnSBPd2VucyAoQGZs
NnBqYWNrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ZsNnBqYWNr
L3N0YXR1cy8xNzg0Njc2ODQ4Mjc1NzcxODMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkFwcmlsIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
Deion Sanders and the Buffs continued to add depth to their offensive line room on Sunday, landing a commitment from former Clemson offensive lineman Zack Owens.
Owens redshirted in his first season in college in 2023, but still appeared in two games and played 13 snaps for the Tigers. He got his first ACC action when he played 10 snaps against Georgia Tech. Owens comes to Colorado with four years of eligibility remaining, and is listed at 6-foot-6, 375 pounds.
Owens ranks as a three-star transfer by Rivals, and the No. 291 overall player in the portal. Coming out of high school in the class of 2023, Owens was a four-star recruit and the No. 24 player in the state of Georgia. He chose Clemson over offers from Georgia, Alabama, Oregon and others. He also held an offer from Colorado.
Owens joins a Colorado offensive line that is looking to replenish its depth after the departures of most of last season’s linemen. They continued the process this week with the addition of Texas transfer Payton Kirkland and Villanova transfer Wyatt Hummel, and now Owens.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GbGFwamFjayBhaW7igJl0IGp1c3QgYSBuaWNrbmFtZSB5YWxsIGtu
b3cgdGhhdCByaWdodD8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xPZjlncUdl
ZVAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sT2Y5Z3FHZWVQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFplY2hhcmlhaOKAnUZMQVBKQUNL4oCdIE93ZW5zIChAZmw2cGphY2spIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmw2cGphY2svc3RhdHVzLzE3
ODM2MzA4MjAyNzc2NzAxODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg
MjUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NvbG9yYWRvLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9mb3JtZXItY2xlbXNvbi1vbC16YWNrLW93ZW5zLWNvbW1pdHMt
dG8tY3UiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1
bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5n
ZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0
cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2Yg
Y3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAg
cy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAg
ICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsK
PC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iu
c2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0
dHBzJTNBJTJGJTJGY29sb3JhZG8ucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZmb3Jt
ZXItY2xlbXNvbi1vbC16YWNrLW93ZW5zLWNvbW1pdHMtdG8tY3UmYzU9MjAy
MjczMzA4NiZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+
CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=