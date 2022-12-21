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Colorado lands pledge from former five-star ATH Travis Hunter

Jackson State ATH Travis Hunter will follow Deion Sanders to Colorado
Jackson State ATH Travis Hunter will follow Deion Sanders to Colorado
Sean Williams • Rivals Transfer Portal
Staff Writer

The talent pool continues to grow for the Colorado Buffaloes as they have added a commitment from former Jackson State ATH Travis Hunter.

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Hunter was the No. 1 player in the 2022 recruiting class out of Collins Hill (Ga.). He flipped from his longtime commitment from Florida State to Jackson State on National Signing Day, creating the most stunning recruiting storyline in the Rivals era.

In eight games played for Jackson State during the 2022 season, Hunter recorded 18 catches for 188 yards and four touchdowns on offense. Defensively, he tallied 20 tackles, eight pass break-ups, two interceptions and a fumble recovery.

Hunter helped lead Jackson State to a 12-1 record and an appearance in the Celebration Bowl.

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