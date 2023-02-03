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Colorado lands 2024 OL Talan Chandler

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2024 offensive lineman Talan Chandler to break down his commitment to Colorado. Chandler discusses how it feels to be the newest Buffalo commit, his recent visit to Boulder, challenging Coach Prime to a fishing competition, coaches and players he connected with throughout his recruitment and more.

RIVALS REACTION...

It was only a matter of time before Power Five schools began making Chandler a priority recruit and the Colorado staff did a great job of closing on the Missouri native before his recruitment was able to take off. Chandler will be playing center for the Buffaloes and is a perfect fit for the fast paced offensive of new offensive coordinator Sean Lewis where he will be asked to do a lot of pulling and snap the ball every 16 seconds.

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