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Colorado Early Signing Period Announcement Guide

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

Tomorrow, Wednesday, Dec. 15, is the first day (through Friday) that 2022 recruits can sign national letters of intent ahead of the traditional signing period in February. Below is a look at when CU's 2022 pledges will be signing.

Note: Not all of CU's 2022 commits have formally announced signing times for Wednesday; the Buffaloes expect to sign the vast majority of their 19 verbal commits be end the end of the day.

1. S/OLB Dylan Dixson:

2: RB Victor Venn:

3. WR Keyshon Mills:

4. OT Carter Edwards:

5. CB Joshua Wiggins: 

6. OT Travis Gray:

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