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Colorado adds LB Kyeran Garcia on National Signing Day
Ryan Young
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CUSportsReport
Pac-12 Publisher
Colorado did most of its roster-building through the transfer portal yet again this offseason, but the Buffaloes did pick up a new addition to their 2024 recruiting class Wednesday in linebacker Kyeran Garcia.
Garcia, out of Fort Myers, Florida, is just the ninth high school prospect for the Buffs in this class. He also held offers from Columbia, Dartmouth, Eastern Kentucky and FIU.
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Wednesday kicked off the later signing period, and there could be more activity for the Buffs as the day progresses.
Colorado is waiting on three-star WR commit Zycarl Lewis to officially sign, though Tulane remained in the mix for him, and the Buffs are in the mix for uncommitted three-star S CJ Heard, along with UCLA and Florida Atlantic.
As for Garcia, check out his highlights here: